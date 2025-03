Estreia do Brasileirão tem demissão, vaias, ambulância e pênaltis perdidos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O primeiro dia do Campeonato Brasileiro já mexeu com as emoções dos torcedores, e a reportagem mostra os principais acontecimentos do início da competição nacional.

Queda de Mano Menezes

O Fluminense anunciou a saída do técnico Mano Menezes após a derrota por 2 a 0 para o Fortaleza. O Tricolor carioca levou dois gols em 20 minutos de jogo no Castelão e não conseguiu reagir. O auxiliar Marcão comandará a equipe interinamente.

Mano chegou ao Flu em julho de 2024, e comandou o clube na briga contra o rebaixamento. Ao todo, foram 47 jogos, com 20 vitórias, 14 empates e 13 derrotas.

1º gol e substituição relâmpago

Lucero foi o responsável pelo primeiro gol desta edição do Brasileirão. Ele abriu o placar para o Fortaleza após apenas quatro minutos de bola rolando.

Ainda neste jogo, Mano Menezes surpreendeu ao tirar Serna aos 13 minutos da primeira etapa para a entrada de Lima. O jogador substituído saiu contrariado de campo, e Mano tentou se explicar com o atacante no banco de reservas dizendo "Eu errei, me desculpa".

2 pênaltis, nenhuma bola na rede

Calleri teve a chance de abrir o placar para o São Paulo contra o Sport logo aos dois minutos do primeiro tempo, após a arbitragem apontar pênalti de Du Queiroz em Luciano. O atacante, porém, mandou por cima do gol.

Já o goleiro Cássio, do Cruzeiro, defendeu a cobrança de Reinaldo, do Mirassol, no fim do primeiro tempo. Na ocasião, a partida estava 2 a 0 para o time mineiro. O arqueiro, porém, viu Lucas Ramon diminuir minutos depois. O Cruzeiro venceu por 2 a 1, com gols de Dudu e Gabigol.

Vaias no Morumbis

O empate sem gols com o Sport incomodou os mais de 37 mil torcedores presentes no Morumbis. O Tricolor deixou o campo vaiado e o pressionado técnico Zubeldía ouviu gritos de "burro". O comandante, porém, minimizou e afirmou que a reação da torcida é "normal".

Mesmo assim, o atacante Lucas Moura saiu em defesa do comandante: "Nosso treinador é o Zubeldía e ele tem o nosso respaldo. O trabalho vem sendo feito. Essas especulações a gente não comenta", afirmou.

Ambulância em campo

Igor Cariús, do Sport, caiu desacordado no gramado após levar uma bolada já nos acréscimos do segundo tempo do jogo contra o São Paulo. O jogador recebeu atendimento ainda no gramado e foi retirado de ambulância. Mais tarde, o jogador apareceu nas redes sociais do Sport para tranquilizar a torcida. Cariús afirmou que está bem e vai fazer exames por precaução.

Essa doeu

O técnico Cuca chutou o suporte para bolas no fim do jogo entre Atlético-MG e Grêmio e se arrependeu logo depois. O comandante do Galo imediatamente levou a mão ao tornozelo, com expressão de dor. Os mineiros perderam por 2 a 1.

Sem vitórias para os visitantes

Foram dois empates e quatro vitórias de times mandantes nos primeiros seis jogos do Campeonato Brasileiro. Sport e Internacional foram os únicos visitantes a somar pontos nesta primeira rodada.

Os jogos da 1ª rodada

Sábado (29)

- São Paulo 0 x 0 Sport

- Flamengo 1 x 1 Internacional

- Cruzeiro 2 x 1 Mirassol

- Grêmio 2 x 1 Atlético-MG

- Fortaleza 2 x 0 Fluminense

- Juventude 2 x 0 Vitória

Domingo (30)

- 16h (de Brasília) - Palmeiras x Botafogo

- 18h30 - Vasco x Santos

- 20h - Bahia x Corinthians

Segunda-feira (31)

- 20h (de Brasília) - Red Bull Bragantino x Ceará