Estreia de Antony rende elogios, aplausos de CR e expectativa em Manchester

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Antony precisou de apenas 35 minutos com a camisa do Manchester United para dar o melhor cartão de visitas possível ao time e à torcida dos Red Devils. Com um gol que ajudou na vitória sobre o líder Arsenal, o brasileiro estreou com tudo na Premier League.

Nem mesmo os 100 milhões de euros (mais de R$ 500 milhões) desembolsadas pelo United para tirar o ex-são-paulino do Ajax refletiram em pressão em cima de Antony, que já entrou como titular em seu primeiro jogo no novo clube. O camisa 21, aliás, se tornou a segunda maior compra da história do Manchester —é superado apenas pelo francês Paul Pogba, que custou 105 milhões de euros, em 2016.

Além do gol, Antony demonstrou confiança suficiente em sua estreia para receber elogios do novo treinador e aplausos de pé de nada mais nada menos que do craque Cristiano Ronaldo, que estava no banco de reservas. Na segunda etapa, foi CR7 quem entrou no lugar do brasileiro.

O treinador holandês Erik ten Hag viu potencial e não escondeu a expectativa que tem do seu mais novo jogador. "Ele sabe o que esperamos e exigimos dele. Ele pode ser uma ameaça real em um contra um com sua velocidade", disse sobre o camisa 21.

Na imprensa inglesa a reação não foi diferente. Com personalidade e o gol ainda no primeiro tempo, Antony ganhou adjetivos como 'herói', 'nova estrela', que teve uma 'estreia cinematográfica'.

Nem mesmo os dois gols de Rashford mudaram o foco após a partida. A estreia de Antony foi o ponto alto depois da vitória do Manchester e rendeu colunas nos principais sites do país dedicadas ao brasileiro. Os destaques são unanimidades: jogador jovem, dribles, confiança, poder de decisão, tudo isso em seu primeiro jogo em uma nova equipe, em que o brasileiro teve 'um impacto instantâneo no time e pode ser o elo que faltava para ten Hag'.

E não é para menos, o atacante se tornou o primeiro brasileiro a marcar em sua estreia pelo clube. O feito foi lembrado nas redes sociais e foi mais um ponto para se destacar deste primeiro capítulo do novo camisa 21 no United.