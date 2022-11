Esposa de Fagner alfineta críticos do lateral após acerto de VP com o Fla

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A ida do técnico Vítor Pereira e o Flamengo, como revelado pelo UOL Esporte, ainda rende dentro do Corinthians. Se internamente o acerto do treinador português causou incômodo e até mesmo o sentimento de traição, já que a diretoria do Timão tinha interesse na renovação, a esposa do lateral-direito Fagner não deixou por menos. O marido dela foi criticado por muitos torcedores por causa de uma suposta relação ruim com VP, algo desmentido pelas duas partes.

Em tom de ironia, Barbara Lemos fez um comentário no Instagram em que aproveitou para responder aos torcedores que pediram pela saída de Fagner, sem deixar de dar uma alfinetada em Vítor Pereira.

"E queimar o Fagner, queriam que ele fosse embora por causa do VP. Eu vou assistir de camarote e vou rir da cara de todos vocês, que tanto queriam que meu marido fosse embora. Hahaha, falando que ele era o problema. HAHAHAHAHA o gol tá aí cai quem ver. HAHAHAHAHA" (sic), postou Barbara no Instagram.

A relação entre Fagner e Vítor Pereira chegou a ser questionada por um momento da passagem do treinador português pelo Corinthians. Titular absoluto do Timão há algumas temporadas, Fagner ficou na reserva em algumas oportunidades sob o comando de VP.

Porém, o próprio jogador rechaçou qualquer tipo de rusga com o técnico.

Deixar bem claro que eu não tenho nada com o Vítor Pereira, a gente se dá super bem durante o dia a dia. É curioso levantarem isso, mais uma vez, porque acaba gerando sempre em torno de alguns atleta, quando tem uma fase ruim, situação com o treinador, que o jogador está fazendo isso ou aquilo Todos os treinadores que passaram aqui, estou aqui há um tempo, sempre procurei fazer o meu melhor, ajudar. Nunca quis prejudicar ninguém, nunca tive nenhum tipo de problema com o Vítor, deixando claro para o torcedor entender", disse o lateral, dia 18 de agosto.

Exatamente uma semana depois, foi a vez de Vítor Pereira tocar no assunto. O treinador destacou a qualidade de Fagner, porém salientou que o lateral do Corinthians não estava na sua melhor forma. "O Fagner tem uma qualidade acima da média. Ele teve uma lesão grave, que não foi simples e ainda chateia um pouco, mas no nível dele, com ritmo, não tenho dúvidas de que é muito bom. Mas este ritmo tem que ser adquirido com o próprio jogo", finalizou o treinador.

Vítor Pereira ficou no Corinthians entre fevereiro e novembro, mas optou por não renovar o contrato. O treinador português declarou que precisava ir para casa, já que passava por problemas familiares. Mas 11 dias depois, VP aceitou a proposta para ser o técnico do Flamengo em 2023.