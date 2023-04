Esporte ajuda no desenvolvimento de criança autista em Manaus

Manaus/AM - Além de auxiliar esportistas profissionais, a Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) trabalha formas de aprimorar e contribuir com o esporte para crianças com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). A mãe de um dos atletas do programa, Jucia Ferreira ressalta o quanto o filho, Cláudio Moacir, de 14 anos, têm tido melhoras significativas por meio das aulas de basquete.

Diagnosticado com autismo leve e hiperatividade ainda aos 3 anos, Jucia Ferreira relata que o filho era bastante agitado e tinha muita dificuldade de se expressar e ter convívio com outras crianças. Depois que começou a praticar aulas de basquete no núcleo Arena Amadeu Teixeira, foi perceptível os benefícios que o esporte lhe trouxe.

“O esporte tem ajudado muito na evolução dele, no aprendizado e no comportamento. Até na escola ele tem mais comunicação e melhorou o desempenho, no estudo, na leitura, inclusive os professores me parabenizaram”, comentou Jucia Ferreira.

Com aulas gratuitas nas mais diversas modalidades, o programa +Pelci soma mais de 10 mil atletas em todo o estado e já é considerado o maior projeto socioesportivo do Brasil. São mais de 35 núcleos na capital e seis polos no interior localizados nos municípios de Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Humaitá, Codajás, Envira e Fonte Boa.

Contribuindo para funções cognitivas, habilidades motoras e interação social do aluno Claudio Moacir, dona Jucia Ferreira fala com orgulho sobre o sentimento de ter seu filho incluído no programa. “Como mãe, só tenho que agradecer ao governador Wilson Lima, por esse projeto. É uma oportunidade única para as crianças, ainda mais as especiais. E, muitas mães não têm condições de pagar uma escolinha e aqui é tudo gratuito. Só tenho agradecer”, disse Jucia.

2 de abril

O Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi definido pela Organização das Nações Unidas, em 2007, e é comemorado no dia 2 de abril.