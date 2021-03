À espera de reforços, Fluminense enfrenta a Portuguesa-RJ

A Portuguesa-RJ, por sua vez, tenta surpreender mais um "grande" no começo do Estadual. Na estreia, a equipe lusa derrotou o Vasco por 1 a 0 em São Januário.

Samuel e Wellington chegam em definitivo, com vínculo de dois anos. O volante terá um primeiro ano com produtividade e metas. Já Rafael vem por empréstimo junto ao Náutico, até o fim de 2021.

Alguns deles, porém, já chegaram a atuar no time principal. São os casos de Miguel, Samuel, André e Frazan. O nome mais promissor, contudo, é o do atacante John Kennedy.

E enquanto o time principal desfruta de um período de folga desde o fim do Campeonato Brasileiro, o Fluminense levará a campo mais uma vez uma formação recheada de atletas oriundos de Xerém, o local do centro de treinamento de suas categorias de base.

