Espanha trocou mais de mil passes em goleada na Copa

E são justos. Um dado que chama atenção em meio à vitória expressiva da equipe comandada pelo técnico Luis Enrique é que mais de mil passes foram trocados durante a partida. O número é um recorde no Mundial do Qatar até o momento.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A massacrante goleada por 7 a 0 sobre a Costa Rica, nesta quarta-feira (23), fez a Espanha se tornar a seleção que mais encantou na Copa do Mundo do Qatar até agora. Não à toa como comentários em comparação à época de ouro da Fúria, como o "tiki-taka", foram feitos aos montes nas redes sociais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.