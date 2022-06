Espanha empata com República Tcheca e segue sem vencer na Liga das Nações

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - A Espanha segue sem vencer na atual edição da Liga das Nações. Neste domingo (5), a Fúria visitou a República Tcheca e empatou por 2 a 2. Pesek e Kuchta marcaram para os anfitriões enquanto Gavi e Iñigo Martínez marcaram para os espanhóis.

Agora, a República Tcheca está na segunda colocação do grupo A2, com quatro pontos em duas partidas. A Espanha está em terceiro lugar com dois pontos em seis possíveis.

A próxima partida da Espanha será no próximo dia 9, quando visita a Suíça, pela Nations League. A Tchéquia também joga fora de casa, diante de Portugal. Os dois jogos serão na próxima quinta (9), às 15h45.

Logo aos três minutos, a República Tchéquia saiu na frente. Num rápido contra-ataque, Kuchta foi lançado, entrou na área e rolou para Pesek, que apenas empurrou para dentro do gol.

Depois do gol, a Espanha assumiu a postura de pressionar o adversário e estar no campo ofensivo. Vendo os anfitriões satisfeitos com o resultado, a campeã do mundo teve a bola e buscou furar o bloqueio adversário.

Contudo, mesmo com mais posse de bola, a Espanha não jogou bem. A equipe chegou a ter 70% de posse de bola, ainda na primeira etapa, mas não conseguia levar perigo a meta adversária.

A Espanha alugou um terreno no campo de ataque e, mesmo sem tanta pressão, buscava o empate. Aos 47 do primeiro tempo, Gavi recebeu bola na área e, de perna esquerda, bateu chapado, de perna esquerda, rasteiro e venceu o goleiro Vaclík. Foi o primeiro gol do meia, de 17 anos, pela Fúria.

A primeira chance do segundo tempo foi da República Tchéquia. Kuchta foi lançado e invadiu a área sozinho e ficou frente a frente com o goleiro espanhol, mas bateu rente à trave da meta de Unai Simon.

A Espanha também foi atrás do gol que daria a vantagem no placar, mas perdeu chances Gavi e Ferrán Torres. Asensio tamém perdeu chance, finalizando na trave do goleiro Vaclík.

O jogo estava aberto e com a Espanha pressionando, mas após erro de passe de Marcos Alonso, a República Tcheca armou contra-ataque. Kuchta foi lançado, de novo frente a frente com o goleiro, não hesitou. O camisa 10, de fora da área, bateu de cavadinha, encobriu o goleiro espanhol e recolocou os donos da casa na liderança do placar.

A Espanha chegou a ter 80% de posse de bola no segundo tempo, circulou a bola no campo de ataque, mas faltou alternativas. A Fúria não conseguiu furar o bloqueio dos anfitriões, que se defendiam com uma linha de cinco zagueiros e, à frente, outros quatro jogadores. Aos 46 do segundo tempo, a Fúria achou o empate. Asensio levantou a bola na área e Iñigo Martínez cabeceou, a bola bateu na trave e viu a bola quicar dentro do gol.

FICHA TÉCNICA

REPÚBLICA TCHECA 2 x 2 ESPANHA

Motivo: 2ª rodada do Grupo 2 da Liga das

Nações Data: 05/06/2022 (domingo)

Local: Estádio Sinobo, em Praga, Tchéquia.

Hora: 15h45 (de Brasília)

Cartões amarelos: Rodri (ESP)

Gols: Pesek, da República Tcheca, aos 3 minutos do primeiro tempo; Gavi, da Espanha, aos 47 minutos do primeiro tempo; Kuchta, da República Tcheca, aos 20 minutos do segundo tempo; e Iñigo Martínez, da Espanha, aos 44 minutos do segundo tempo.

REPÚBLICA TCHECA

Vaclík; Zima, Brabec, Mateju, Coufal; Sadílek, Soucek, Pesek (Hlozek), Lingr (Cerny); Zeleny (Jankto) (Havel), Kuctha (Jurecka). Técnico: Jaroslav Silhavy.

ESPANHA

Unai Simón; Carvajal, Eric García, Iñigo Martínez, Alonso; Rodri (Busquets), Gavi, Koke (Llorente); Sarabia (Ferrán Torres), Dani Olmo (Asensio), Raúl de Tomás (Morata). Técnico: Luis Enrique.