Espanha divulga pré-lista com três que participaram de boicote e Putellas

As atletas criticaram a federação por tornar pública "de forma parcial e interessada, uma comunicação privada, com informação que afeta a nossa saúde — que é parte da nossa intimidade".

Após a repercussão negativa, as jogadoras divulgaram uma carta aberta negando que tenham pedido diretamente a demissão do técnico Jorge Vilda.

"Se estas três jogadoras estão aqui é porque estão comprometidas com a seleção e, por extensão, podem disputar a Copa do Mundo. Temos uma ótima notícia de que temos mais jogadoras disponíveis e mais comprometidas. Não acho que o processo é o mais relevante", disse Vilda.

Além da atual melhor do mundo, Paredes e Hermoso também apoiaram as companheiras, mas não assinaram a carta. Elas estão pré-convocadas e já vinham sendo chamadas também antes disso.

O técnico Jorge Vilda soltou a lista de 30 nomes para o Mundial. A convocação definitiva será apenas no dia 30 de junho com 23 atletas.

