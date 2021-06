Espanha desperdiça pênalti e não sai do empate contra Polônia na Eurocopa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo com pênalti perdido de Gerard Moreno, a Espanha ficou apenas no empate com a Polônia em 1 a 1, na noites deste sábado (19), em duelo válido pela 2ª rodada do grupo E da Eurocopa e disputado em Sevilha.

Com o resultado, os donos da casa somam quatro pontos e dividem a liderança da chave com a Suécia. O time de Lewandowski, por outro lado, tem apenas um ponto e precisa vender na última rodada para sonhar com a classificação.

Na busca da 1ª vitória no torneio, os poloneses começaram o duelo no campo de ataque espanhol. Logo no 1° minuto, Zielinski foi derrubado por Morata dentro da área e pediu pênalti, mas a arbitragem mandou seguir.

A Espanha, no entanto, passou a equilibrar a partida e abriu o placar aos 25 minutos. Moreno carregou e bateu de meia distância para a defesa de Szczesny. Morata, no rebote, mandou para a rede - a jogada chegou a ser invalidada por impedimento, mas o VAR confirmou o gol.

A alteração no placar obrigou os visitantes a saírem para o ataque, sempre com Lewandowski. Aos 42 minutos, o atacante do Bayern finalizou na trave e assustou o goleiro De Gea, indicando o que viria por aí.

O empate veio aos 8 minutos do 2° tempo. Após cruzamento pela direita, Lewa ganhou no alto de Laporte e, de cabeça, empatou a partida com categoria.

Quatro minutos depois, a Espanha perdeu a chance de voltar à frente no marcador. Moreno, de pênalti, acertou a trave, e Morata desperdiçou o rebote.

Desde então, as equipes buscaram o gol, mas sofreram com o "último passe" - além das excessivas faltas.