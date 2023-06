Espanha bate Croácia com emoção nos pênaltis e é campeã da Liga das Nações

ARACAJU, SE (UOL-FOLHAPRESS) - A Espanha venceu a Croácia por 5 a 4 em disputa de pênaltis emocionante, neste domingo (18), em Roterdã, na Holanda, e conquistou a Liga das Nações.

É o primeiro título seleção espanhola após 11 anos. O goleiro Unai Simón pegou duas penalidades e foi o herói do título da Espanha. Majer e Petkovic desperdiçaram para a Croácia.

As duas seleções fizeram um jogo muito disputado e equilibrado e não saíram do zero no tempo normal e na prorrogação.

A Croácia perdeu a chance de conquistar seu primeiro título na história. Os croatas foram vice-campeões mundiais em 2018 e bateram na trave novamente.

É o primeiro título da Espanha após geração de ouro que conquistou duas Eurocopas, 2008 e 2012, e o único título mundial espanhol, em 2010, com Xavi, Iniesta & CIA.

COMO FOI O JOGO

A Croácia começou nervosa, errando muito na saída de bola, e a Espanha foi melhor nos primeiros 15 minutos. Aos poucos, o trio de meias croatas foi colocando a bola no chão e equilibrou o jogo.

A Espanha assustou em vacilo de Livakovic e com Gavi, mas a Croácia chegou com perigo três vezes em poucos minutos. Numa delas, Laporte salvou com Kramaric cara a cara com Unai Simón.

O jogo ficou mais intenso, lá e cá, com as defesas levando a melhor sobre os ataques. A Espanha teve mais a bola, mas foi a Croácia que criou as melhores chances, principalmente pelo alto com Perisic nas costas do "baixinho" Navas.

E o placar ficou no zero, num primeiro tempo disputado e equilibrado.

O jogo voltou na mesma toada: muita disputa pela bola e pelos espaços. A Croácia continuou melhor, mais incisiva, enquanto a Espanha respondeu com Asensio, de cabeça, e com Rodri, de longe, mas sem acertar o alvo.

Aos 35 minutos do segundo tempo, a Espanha tinha quase 55% de posse de bola e nenhum chute na direção do gol, com 12 finalizações. Das sete da Croácia, três foram na meta. Um dado que resume bem a partida.

Ansu Fati quase abriu o placar no primeiro chute da Espanha na direção do gol, mas Perisic salvou em cima da linha no fim. Tudo igual no placar: prorrogação e pênaltis.

CROÁCIA

Livakovic; Juranovic, Erlic, Sutalo, Perisic; Kovacic, Brozovic, Modric, Pasalic (Petkovic); Kramaric (Majer) e Ivanusec (Vlasic). T.: Zlatko Dalic

ESPANHA

Unai Simón; Jesús Navas (Carvajal), Le Normand (Nacho Fernández), Laporte, Jordi Alba; Rodri, Fabián Ruiz (Merino), Asensio, Gavi (Dani Olmo); Morata (Joselu) e Yéremy Pino (Ansu Fati). T.: Luis de la Fuente.

Local: Feyenoord Stadium (Roterdã, Holanda).

Data e hora: Domingo (18), às 15h45 (de Brasília).

Árbitro: Felix Zawyer.

Assistentes: Stefan Lupp e Marco Achmüller.

VAR: Marco Fritz.

Cartões amarelos: Gavi, Rodri, Nacho Fernández (Espanha); Petkovic (Croácia).

Gols: -