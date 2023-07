O Comitê Olímpico Internacional (COI) pediu às federações esportivas que os atletas ucranianos e russos compitam como neutros com "o grau necessário de sensibilidade", acrescentando: "Permanecemos em total solidariedade com os atletas ucranianos e a comunidade olímpica da Ucrânia".

O seu apelo parecia ter sido ignorado, já que Kharlan estava listada entre os 32 últimos competidores, quando Smirnova finalmente desistiu do protesto após falar com representante do campeonato, permitindo assim o início da disputa seguinte.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.