Erling Haaland chama Pep Guardiola de "aberração" ao elogiar treinador

Na vice-liderança do torneio, com 14 pontos, o Manchester City voltaria a campo na tarde deste sábado (10), para enfrentar o Tottenham, às 13h30 (horário de Brasília), mas a partida foi adiada devido à morte da rainha Elizabeth II.

"Eu acho que ele é uma espécie de aberração do futebol como eu. Nós dois amamos futebol e sim, ele era um jogador, agora ele é um gerente e sim, ele é louco por futebol e isso é algo que eu gosto porque ele pensa em tudo no futebol", disse o jogador em entrevista ao canal Telemundo Deportes.

Com 12 gols marcados em oito jogos desde que chegou à equipe inglesa, Haaland já estabeleceu seu nome na Premier League, mas também admitiu que levou algum tempo para entender totalmente as instruções de seu treinador em campo.

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante norueguês Erling Haaland classificou o treinador do Manchester City, Pep Guardiola, como uma "aberração do futebol" ao elogiar as táticas do comandante após um início proveitoso na nova temporada da Premier League. Em seis rodadas, a equipe venceu quatro jogos e empatou outros dois.

