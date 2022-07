Equipes do Manaus, São Raimundo e Amazonas jogam neste sábado

Manaus/AM - No 12º lugar da série C do Brasileiro, o Manaus FC enfrenta, às 15h, de Brasília, o Atlético-CE, no estádio Domingão, em Horizonte, no Ceará, que ocupa a última posição – 20ª - nessa série do Brasileiro.

A equipe do Manaus FC, que disputa a 16ª rodada neste sábado, faz seu primeiro jogo sob a direção do técnico Evaristo Piza, que substituiu João Brigatti.

Outros dois jogos de equipes amazonenses, pela série D do Brasileiro, também acontecem na tarde deste sábado, dia 23. O jogo do São Raimundo contra o Tocantinópolis/TO acontece no estádio da Colina, em Manaus, e começa às 16h, de Brasília, enquanto o Amazonas enfrenta o Juventude/MA, a partir das 15:30, de Brasília, no Pinheirão, em São Matheus do Maranhão.