Equipe amazonense se classifica para final da Liga Brasileira de Free Fire

Manaus/AM - Em busca do título inédito para o Amazonas na modalidade do desporto eletrônico, a equipe Amazoncripz faz história no campeonato nacional da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF), em São Paulo, sendo a única representante da região Norte na competição. Nesta final, a equipe pode alcançar a classificação para o Mundial de Free Fire 2023, que acontece em outubro, em Singapura.

Referência na região norte na modalidade, o Amazoncripz compõe o grupo A da elite do Free Fire, competiu com 17 outras equipes em uma sequência de rodadas até chegar à fase final da competição. Agora, o compromisso dos players é buscar o título inédito da LBFF, no próximo sábado (05/08).

“Estamos vivendo um sonho, conquistando nosso espaço no cenário nacional, isso é incrível. Ter um time amazonense na final com as elites do Free Fire, levantando a bandeira do estado e mostrando a força dos nossos players. O apoio do Governo do Amazonas é fundamental, porque mostra a importância das políticas públicas voltadas para o mercado de games no esporte eletrônico”, ressaltou o CEO da equipe, Andryw Antony.

O cyber atleta Pedro Lucas, conhecido no mundo gamer como “Trap”, destaca o seu sentimento de estar na final da competição. “Esse título vai ser inédito para o Amazonas. Meu sentimento se resume em felicidade por estar vivendo esse momento único e realizando um sonho na Liga Brasileira de Free Fire, é uma honra representar nosso estado e estou confiante para conquistar também o mundial", afirmou.

Sobre a equipe

Criada em 2019, a equipe Amazoncripz é formada por Cristiano Costa, Cauã Takemasa, Pedro Lucas, Joabe Martins, Vinicius Duarte, Wellington Marinho, Leandro Ramos, Taumo Abreu, tendo como o analista técnico Lucas Alves e, o CEO da equipe, Andryw Antony. A Amazoncripz carrega na bagagem títulos importantes no e-sports como o bicampeonato na National Free Fire Association (NFA) Challenge, e campeão na Liga Das Estrelas (LDE).