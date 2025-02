Entristecido na Arábia, Neymar diz que joga até de goleiro no Santos

SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - Apresentado como grande reforço do Santos no último dia de janeiro, Neymar disse que não imaginava no início do mês a possibilidade de estar no clube agora. Mas ele percebeu que não receberia as oportunidades que gostaria de ter no Al Hilal, da Arábia Saudita, e viu na volta para casa a chance de reencontrar a forma após um ano afastado do futebol por grave lesão no joelho.

"Eu estava muito feliz, adaptado, cheio de vontade de jogar, mas as coisas aconteceram, tive que tomar uma decisão. Comecei a me entristecer nos treinos, no dia a dia, não estava sendo bom para mim, para a minha cabeça", afirmou o atacante, logo após a festa de seu retorno à Vila Belmiro, na noite de sexta-feira (31).

Ele não tinha nem sido inscrito no Campeonato Saudita pelo técnico Jorge Jesus e só podia entrar em campo pela Champions League da Ásia. Recobrar a forma se tornou uma tarefa ainda mais difícil. "Então, surgiu a oportunidade de voltar, e não pensei duas vezes. Desde o primeiro dia, já tinha decidido que queria voltar ao Santos, e deu tudo certo."

Negociada a rescisão com o Al Hilal –o atleta teve de abrir mão de parte dos quase inacreditáveis US$ 65 milhões (R$ 379 milhões) que tinha a receber até o fim de seu contrato, no meio do ano–, Neymar desembarcou em Santos e teve recepção calorosa. Com um total de sete jogos no ano e meio que passou na Arábia Saudita (42 minutos na temporada 2024/25), só quer entrar em campo.

"Com a vontade que sinto, até de goleiro eu jogo. Estou muito tempo longe dos gramados. Tive dois jogos no Al Hilal, depois da minha lesão. Não pude ter minutos, o tempo que queria para poder voltar", disse, questionado sobre o setor do campo que gostaria de ocupar. "Eu me aperfeiçoei na posição de 10 nos últimos anos. Mas, de 9, de volante, de meia, eu estou aqui para jogar."

Não é segredo que atingir um bom nível a caminho da Copa do Mundo de 2026 é um dos motivos para a volta, em um ambiente acolhedor. Porém o jogador cumpriu o esperado ao afirmar que pretende brigar por objetivos importantes no Santos, que acaba de subir da segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

"Estou de volta com muita vontade de ser campeão de novo", disse o atacante, que levantou seis taças na primeira passagem pelo clube, três delas no Campeonato Paulista. "Se eu ganhar [o torneio estadual] de novo, vai ser diferente. Essa chama de vencedor sempre correu no meu sangue", afirmou.

Neymar, que chegou ao Brasil na sexta e ainda nem foi inscrito oficialmente na FPF (Federação Paulista de Futebol), evidentemente não tem condições de entrar em campo no clássico contra o São Paulo, neste sábado (1º), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. Mas disse ter pressa para calçar as chuteiras.

"Uns 30 minutos eu garantiria Vou fazer de tudo para ajudar meus companheiros da melhor maneira possível", afirmou, antes de adotar um tom mais arrogante ao falar sobre as necessidades do Santos –que, antes do duelo com o São Paulo, teve derrotas em sequência para Palmeiras, Velo Clube e São Bernardo.

"Se fosse tênis, acho que eu me garantia, mas não é", disse o camisa 10, motivo de grande festa em um momento de carência dos torcedores. Agora, vem o próximo passo. "Sei da esperança que o torcedor tem. Sempre tive muitas vitórias na minha vida, e nesta passagem acho que não vai ser diferente."