Empresário confirma acerto de Wellington Rato com o São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Em busca de reforços para a próxima temporada, o São Paulo está próximo de acertar a contratação do atacante Wellington Rato, do Atlético-GO. Segundo o empresário do jogador, as partes já acertaram os trâmites para que Rato vista a camisa tricolor em 2023.

"O Wellington ficou muito honrado por clubes tão tradicionais se empenharem na tentativa de contratá-lo. No entanto, sempre teve o sonho de atuar pelo São Paulo, é algo antigo. A possibilidade de trabalhar com o Rogério Ceni, com o Muricy, também pesou decisivamente na escolha dele pelo tricolor", afirmou Renan Coelho Costa, empresário de Wellington Rato.

A reportagem entrou em contato com Adson Batista, presidente do Atlético-GO, que negou o acerto. "Ainda não está fechado", desconversou o mandatário do Dragão. "Temos uma proposta melhor do Fortaleza e estamos conversando. Com o São Paulo precisamos acertar o valor a ser pago e a forma de pagamento. Caímos para a Série B e estamos negociando respeitando nossos interesses. Perdemos dinheiro com a queda e precisamos nos organizar", explicou Adson.

A vontade de Rato em jogar no São Paulo pode fazer a diferença para que o negócio saia com o clube paulista. O time ofereceu R$ 4,5 milhões para ter o jogador, e quer parcelar o pagamento. O Fortaleza, que concorre com o Tricolor, acena com uma proposta um pouco melhor e pagamento à vista.

Nesta temporada, Wellington Rato foi um dos pontos altos do Atlético-GO. Ele entrou em campo 70 vezes, marcou 15 gols e distribuiu oito assistências.

O São Paulo já acertou a contratação do goleiro Rafael e do atacante Pedrinho visando as competições da próxima temporada.