Empate sem gols entre Flamengo e Corinthians, Copa tem decisão no dia 19

São Paulo/SP – A partida de ida pelas finais da Copa Brasil, realizada na Neo Química Arena, em São Paulo, nesta quarta-feira, dia 12, teve um primeiro tempo com maior controle da bola pelo Flamengo, que teve pelo menos três boas oportunidades de finalizar, mas a defesa corinthiana estava atenta. Na etapa final, o time carioca continuou mais ativo nos ataques e o goleiro Cássio teve mais trabalho, mas o jogo terminou em 0 a 0.

O Corinthians, por sua vez, na etapa inicial, teve oportunidades com Yuri Alberto, uma das quais em decorrência de erro de Léo Pereira, do Flamengo. Yuri partiu para fazer o gol, driblou David Luiz, mas Thiago Maia interrompeu a jogada limpando a barra do Flamengo. Assim, o primeiro tempo terminou sem gol.

Aos 10 minutos do segundo tempo, o Flamengo tinha posse de bola de 59%, contra 41% dos paulistas. Aos 12 minutos, Gabigol teve outra oportunidade de abrir o placar, mas Cássio fez uma superdefesa evitando o gol. Aos 43 minutos da 2ª etapa, parte da Neo Química Arena ficou sem luz, ocasionando paralisação da partida. Com mais 5 minutos de jogo, a partida terminou com empate de 0 a 0.

Flamengo e Corinthians jogam a final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, dia 19, dessa vez no Maracanã, Rio de Janeiro.