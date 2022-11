Empate entre Estados Unidos e Inglaterra embola Grupo B da Copa

AL KHOR, QATAR (FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos foram melhores do que seus adversários nas duas partidas que disputaram até agora na Copa do Qatar. Poderiam estar classificados, com seis pontos obtidos. Em vez disso, têm apenas dois e vão para a última rodada, contra o Irã, precisando da vitória.

O empate em 0 a 0 com a Inglaterra nesta sexta-feira (25), no estádio de Al Bayt, embolou o Grupo B do Mundial. Como o Irã surpreendeu ao derrotar o País de Gales por 2 a 0, as quatro seleções da chave chegam à última rodada com chance de classificação.

Na próxima terça-feira (29), além do jogo entre Estados Unidos e Irã (três pontos), o País de Gales (um) pega a Inglaterra (quatro).

A Inglaterra teve seu momento mais relevante antes do apito inicial. Pela segunda vez no Qatar, os jogadores se ajoelharam em campo para protestar contra o racismo. O gesto, considerado político, não é permitido pela Fifa.

O empate mantém a marca de que a Inglaterra não consegue vencer todas suas três partidas da fase de grupos. A última vez que isso aconteceu foi na Espanha, em 1982.

O jogo teve certo domínio inglês nos primeiros 25 minutos, mas a partir do momento em que os americanos equilibraram as ações, o time dirigido por Gareth Southgate pouco ameaçou. O americano Pulisic quase abriu o placar com chute de fora da área, mas acertou a trave.

Houve momentos no segundo tempo em que a preponderância dos Estados Unidos foi tão grande que a sua torcida, em menor número, calou a inglesa. O técnico Gregg Berhalter montou esquema que anulou os pontas Saka e Sterling, destaques dos ingleses na goleada por 6 a 2 obtida na estreia, diante do Irã. Ambos acabaram substituídos.

O maior barulho dos fãs ingleses foi, ao término do jogo, vaiar o time e o técnico Gareth Southgate.

Foi curioso ver Harry Kane, artilheiro e melhor jogador da Inglaterra, passando mais tempo na área do seu campo de defesa, a defender, do que na do adversário, a tentar marcar o gol.

A presença de Sterling era questionada antes do Mundial por causa de sua fase no Chelsea. Jogador rápido e driblador, ele tem grande capacidade de desperdiçar gols. Algumas delas custaram à seleção a vaga na decisão da Copa do Mundo de 2018, quando a equipe dominava a Croácia na semifinal.

Bem organizado em campo, os Estados Unidos, que sequer estiveram presentes no Mundial há quatro anos, pecam por não terem um goleador. O jogador mais incisivo foi mais uma vez Timothy Weah, que marcou na primeira rodada diante de País de Gales e é filho de George Weah, liberiano eleito melhor do planeta em 1995.

Estados Unidos x Inglaterra é um confronto que costuma reservar surpresas desagradáveis para os ingleses. A mais famosa delas foi em 1950 no que é a maior zebra da história das Copas. Com time cheio de amadores, os americanos ganharam por 1 a 0.

Na África do Sul, em 2010, houve empate em 1 a 1 quando o goleiro inglês, Robert Green, levou um frango ao deixar chute fraco passar pelo meio das suas pernas.

Em Al Bayt, a sorte que costumou sorrir aos Estados Unidos contra os ingleses não apareceu.

INGLATERRA

Pickford; Trippier, Stones, Maguire e Shaw; Rice, Bellingham (Jordan Henderson) e Mount; Saka (Marcus Rashford), Sterling (Jack Grealish) e Kane. T.: Gareth Southgate.

ESTADOS UNIDOS

Turner; Dest (Shaq Moore), Zimmerman, Ream e Robinson; Adams, McKennie (Brandon Aaronson) e Musah; Weah (Giovanni Reyna), Pulisic e Wright (Joshua Sargent). T.: Gregg Berhalter.

Estádio: Al Bayt, em Al Khor (Qatar)

Público: 68.463 torcedores

Horário: Às 16h (de Brasília) desta sexta-feira (25)

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Auxiliares: Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela)

VAR: Juan Soto (Venezuela)