Em vantagem, Palmeiras pega Delfín por vaga nas quartas da Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Palmeiras e Delfín (EQU) se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 19h15, valendo vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. O time alviverde venceu a partida de ida, fora de casa, por 3 a 1 e pode até perder por 2 a 0 no Allianz Parque, que mesmo assim passa das oitavas. O gol fora de casa é considerado critério de desempate.

O Palmeiras deve ter seis desfalques. Além de Felipe Melo, Luan Silva, Wesley e Luiz Adriano —todos lesionados— o técnico Abel Ferreira não conta com Marcos Rocha e Renan, que estão em isolamento após contraírem a Covid-19. Em compensação, Jailson, Raphael Veiga e Willian cumpriram a quarentena e estão de volta.

Um dos titulares confirmados do Palmeiras é Patrick de Paula. A jovem revelação foi um dos destaques da vitória do Palmeiras sobre o Athletico-PR, no sábado passado (28), jogando em uma posição diferente. Promovido do sub-20 como volante, o garoto voltou aos tempos em que era chamado de Pelezinho no futebol amador do Rio de Janeiro e atuou como meia pela esquerda, chegando à área.

Captado pelo Verdão aos 17 anos, o camisa 5 recuou sob o comando de Wesley Carvalho no sub-20: ele deixou de ser armador e virou volante, posição em que se deu bem e ganhou espaço até a promoção ao profissional, em janeiro.

Depois de ficar marcado pelo pênalti cobrado que deu o título paulista sobre o Corinthians, o jovem caiu de rendimento, perdeu a vaga entre os titulares e chegou a ter a atenção chamada por Abel Ferreira.

Com os recentes desfalques pelo surto da Covid-19, porém, Patrick voltou à equipe, inicialmente como de costume, à frente da zaga. Contra o Goiás, já teve momentos em que precisou ficar mais adiantado. Diante do Furacão, a mudança foi nítida.

Danilo era o primeiro meio-campista e tinha a companhia de Zé Rafael em alguns momentos. Patrick de Paula, enquanto isso, jogava mais adiantado, entrando frequentemente na área — foi desta forma, inclusive, que abriu o placar depois da assistência de Lucas Lima.

A utilização do jogador mais adiantado acabou sendo uma necessidade, já que Lucas Lima e Gustavo Scarpa estão jogando bem abertos e Raphael Veiga estava se recuperando da Covid-19. Danilo considera-se um "camisa 5", enquanto Zé Rafael ataca bem ao vir de trás.

Patrick, pela experiência nas categorias de base, acabou preenchendo a lacuna. Contra o Delfín (EQU), nesta quarta, no Allianz Parque, pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores, Veiga estará de volta, mas o jovem tem recuperado o espaço que havia perdido. Sua postura, também, foi elogiada pelo técnico Abel Ferreira.

"Sobre o Patrick de Paula, sei que estamos em um clube muito exigente, temos de saber conviver com a pressão. Temos de estar focados, o treinador precisa ser claro e específico. Mérito do Patrick, desde a nossa chegada tem dado o melhor de si e eu exijo isto. Não exijo nada mais, nada menos que o melhor de cada um. Se dermos o melhor, estaremos mais próximos de vencer", concluiu o comandante.

PALMEIRAS

Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez, Viña; Patrick de Paula, Danilo (Raphael Veiga), Zé Rafael, Lucas Lima, Gustavo Scarpa; Rony. T.: Abel Ferreira

DELFÍN (EQU)

Banguera; Gonzáles, Cangá, León, Luzarraga; Ortíz, Vélez, Mera, Óscar Benítez; Rojas, Valencia. T.: Miguel Ángel Zahzú

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo

Horário: 19h15 desta quarta-feira

Juiz: Darío Herrera (ARG)