Em seis meses, Palmeiras tem mesmo número de derrotas do que em 2022

RIO CLARO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Palmeiras conheceu sua primeira eliminação na temporada ao perder para o São Paulo na Copa do Brasil. Apesar do título do Paulistão e da Supercopa do Brasil os números mostram que a temporada do Verdão é inferior até o momento do que 2022. O Jogo Certo, programa do UOL Esporte sobre estatísticas, trouxe a comparação:

Após seis meses do início da temporada, o Palmeiras já tem sete derrotas, mesmo número que teve em em toda temporada 2022

Em 74 jogos realizados em 2022, o Palmeiras venceu 48 (64,8%), enquanto em 2023 o Palmeiras já jogou 43 vezes e venceu 25 (58,1%).

A média de gols também é inferior na atual temporada: 1,91 (142 gols em 74 jogos) contra 1,83 (79 gols em 43 partidas).

PALMEIRAS EM 2022

74 jogos

48 vitórias

19 empates

7 derrotas

142 gols marcados

50 gols sofridos

PALMEIRAS EM 2023

43 jogos

25 vitórias

11 empates

7 derrotas

79 gols marcados

36 gols sofridos