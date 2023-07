Corinthians tem aproveitamento quase três vezes melhor com Renato Augusto

Renato Augusto participou de 18 jogos na temporada e com ele o aproveitamento do Corinthians foi de 70% dos pontos disputados.

RIO CLARO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Corinthians tem em Renato Augusto seu principal expoente técnico e a ausência do meia em mais de 50% dos jogos da temporada vem fazendo total diferença. Com o meia, o Timão tem aproveitamento quase três vezes maior. Os números foram apresentados no Jogo Certo, programa do UOL Esporte sobre estatísticas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.