Em retorno aos pesos-leves, Dos Anjos vence o americano Felder

O brasileiro Rafael dos Anjos retornou ao peso-leve (70 kg) neste sábado (14) e venceu o americano Paul Felder por decisão unânime dos juízes. Dos Anjos amargava 4 derrotas nas suas últimas 5 lutas e aproveitou a vitória para mandar um claro recado para a categoria.

O brasileiro teve que lidar apenas com alguns contra ataques, em especial uma cotovelada giratória que abriu seu supercílio. Fora isso, seu domínio foi completo. Dos Anjos 10 x 9 Felder. No segundo assalto, o americano voltou melhor e acertou o rosto do ex-campeão com cruzados e diretos. Por sua vez, RDA lançou mão de combinações mais versáteis, que incluíram ataques na linha de cintura, chutes altos e uma queda que o ajudaram a anotar nova vantagem parcial.

Dos Anjos 20 x 18 Felder. No terceiro round, a vantagem física do brasileiro se mostrou evidente. Incansável, Rafael não parou de andar para frente e pressionou o rival a todo instante, o colocando contra a grade de mais uma vez levando vantagem no volume de golpes. No minuto final, uma queda cinematográfica selou mais uma parcial para ex-campeão. Dos Anjos 30 x 27 Felder. Mais equilibrado que os assaltos anteriores, a quarta etapa contou com um suspiro do americano, que tentou reverter a pressão que sofria ao obrigar Rafael a andar para trás. Com mais ataques, Felder surpreendeu e chegou a derrubar o brasileiro. Vantagem mínima. Dos Anjos 39 x 37. Com os dois atletas cansados e com o ritmo mais cadenciado, a luta perdeu em potência nos últimos cinco minutos. Ciente da vantagem, Dos Anjos derrubou no início e se esforçou mais para manter seu oponente de costas no solo.

Por cima, seu afiado jiu-jitsu se fez presente nas transições e no domínio completo da etapa. Dos Anjos 49 x 46.