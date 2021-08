Em recuperação, São Paulo encara o desespero do Grêmio

O Grêmio ainda tenta se livrar da zona de rebaixamento. O time dirigido por Luiz Felipe Scolari soma dez pontos e vem de vitória sobre a Chapecoense em casa. A novidade da equipe é o retorno do goleiro Gabriel Chapecó, após defender a seleção brasileira olímpica. No entanto, o zagueiro Kannemann está contundido e será substituído por Ruan.

Para o confronto no Morumbi, o técnico Hernán Crespo deve poupar alguns jogadores por estar em meio à disputa das quartas de final da Libertadores. Na próxima terça-feira, o Tricolor encara o Palmeiras, no Allianz Parque, pela partida de volta -na ida houve empate por 1 a 1.

Com 15 pontos, o São Paulo começa a rodada em 16º lugar e precisa derrotar os gaúchos para se afastar do grupo dos últimos quatro colocados.

Contando todos os torneios em disputa, o São Paulo não perde há cinco partidas -três vitórias e dois empates. No Brasileirão, empatou com o Palmeiras e derrotou o Athletico-PR em seus últimos compromissos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo enfrenta o Grêmio neste sábado (14), às 21h, no Morumbi, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time tricolor voltou a viver boa fase na temporada e tenta embalar na competição para se distanciar das últimas colocações.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.