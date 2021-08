CBF adia jogos do Brasileiro e da Copa do Brasil após convocação de Tite

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) decidiu nesta sexta-feira (13) remarcar partidas de Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, e adiar jogos da Copa do Brasil. As mudanças acontecem após Tite convocar atletas desses times para duelos da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo Qatar, em 2022.

São eles: Weverton (Palmeiras), Daniel Alves (São Paulo), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Gabriel Barbosa e Everton Ribeiro (Flamengo).

Os duelos de volta das quartas de final da Copa do Brasil foram adiados para o dia 15 de setembro, as semifinais para os dias 20 e 27 de outubro (ida e volta, respectivamente) e as finais para 8 e 12 de dezembro.

Os jogadores estarão à serviço da seleção de 30 de agosto a 9 de setembro, período em que seriam disputados os confrontos de volta das quartas e a ida das semis do torneio nacional.

Nesse intervalo será realizada a 19ª rodada do Brasileiro (no dia 4), mas sem jogos das quatro equipes citadas.

Os embates em questão -São Paulo x América-MG, Ceará x Palmeiras, Flamengo x Atlético-GO e Atlético-MG x Grêmio- ainda não possuem nova data definida pela CBF.