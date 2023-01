Em prisão domiciliar, Sérgio Cabral envia flores ao velório de Dinamite

O voto decisivo do ministro Gilmar Mendes para o cumprimento da prisão domiciliar teve como argumento o fato de seus recursos ainda não terem sido julgados, o que fez com que se excedessem os prazos na situação de prisão preventiva ao qual se encontrava.

Sérgio Cabral Filho estava há seis anos detido, até obter a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de cumprir pena em prisão domiciliar e deixar o presídio no dia 19 de dezembro de 2022.

A coroa de flores possuía a seguinte frase: "Homenagem ao amigo e ao maior de toda a história do Vasco, Roberto Dinamite". E tinha as seguintes assinaturas: "Sérgio Cabral, Sérgio Cabral Filho, filhos, netos e bisnetos".

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - Em prisão domiciliar, o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral Filho enviou uma coroa de flores -em conjunto com sua família- para o velório de Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, em cerimônia que aconteceu nesta segunda (9) em São Januário, estádio vascaíno.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.