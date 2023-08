Em pior sequência com Dorival, São Paulo começa série de decisões

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A semana de festas da torcida do São Paulo para a recepção de James Rodríguez e Lucas Moura terminou com uma preocupante derrota para o Atlético-MG, no Morumbi, que ampliou a sequência sem vitórias para cinco jogos.

A reestreia de Lucas até animou, apesar da derrota, e também é grande a expectativa sobre como o colombiano se encaixará no time.

Porém, o cenário não é mais o mesmo dos últimos dias: o Tricolor entrará em uma sequência de quatro jogos com decisões nos mata-matas e dois páreos duros no Brasileirão tentando se recuperar da pior fase sob o comando de Dorival Júnior. Até aqui, são quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos.

DECISÕES DO SÃO PAULO NAS DUAS PRÓXIMAS SEMANAS

O São Paulo terá dois jogos de mata-mata nas duas próximas semanas, e ambos com um desafio em comum: superar derrotas por um gol de diferença nos jogos de ida.

Primeiro, será a vez do San Lorenzo (Argentina), na quinta-feira (9), pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na ida, em Buenos Aires, 1 a 0 para os argentinos.

A outra decisão será o clássico diante do Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil, também no Morumbi. Os alvinegros abriram vantagem em Itaquera, no jogo de ida, com uma vitória por 2 a 1, comandada por Renato Augusto, autor de dois gols.

Os jogos pelo Brasileiro tampouco serão simples para o time de Dorival Júnior. Entre San Lorenzo e Corinthians, o time tricolor encerra o primeiro turno contra o Flamengo, no Maracanã, no próximo domingo (13).

Na rodada seguinte, já depois do Majestoso, outro páreo duro na Série A: o Botafogo, que ainda será líder quando enfrentar o Tricolor no Morumbi, no dia 19, um sábado.

QUAL É O PROBLEMA DO SÃO PAULO E O QUE DEVE MELHORAR, SEGUNDO DORIVAL

Após perder para o Atlético-MG em casa, Dorival Júnior disse estar preocupado com o momento do São Paulo. Mais que pelos resultados, pela ansiedade da equipe ao finalizar suas jogadas.

Segundo ele, o time não saiu do prumo, manteve seu estilo de jogo e tem atuado bem, mas o fato de os gols não saírem tem atrapalhado os ânimos dos são-paulinos.

E a forma para superar o mau momento, avalia Dorival, é manter a paciência, já que o bom futebol se vê em campo, em sua avaliação.

"É uma ansiedade natural, acontece com todo mundo. A falta de gols tem dado essa ansiedade. Temos que ter calma, paciência e buscar com naturalidade aquilo que vínhamos fazendo e vinha dando certo. É questão de consciência, paciência e tranquilidade", afirmou.

A tranquilidade à qual Dorival se refere será necessária na próxima quinta-feira (10), no Morumbi, às 19h, já que o São Paulo precisará reverter a derrota por 1 a 0 sofrida em Buenos Aires, contra o San Lorenzo. O duelo vale vaga nas quartas de final da Sul-Americana.