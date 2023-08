Do Amazonas, Pedro Nunes é convocado para o Mundial de Atletismo em Budapeste

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - O amazonense Pedro Nunes recebeu a convocação para disputar o Campeonato Mundial de Atletismo, em Budapeste, na Hungria. O recordista no lançamento de dardo que foi medalha de ouro no Sul-Americano, no último fim de semana, conta com o apoio do Governo do Amazonas por meio do Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024.

A conquista histórica de Pedro Nunes é resultado de sua impressionante performance em grandes competições. Entre elas o Campeonato Sul-Americano de Atletismo, realizado em São Paulo, onde o atleta parintinense alcançou a incrível marca de 80,26 metros no lançamento de dardo, conquistando a medalha de ouro e garantindo sua vaga no Campeonato Mundial de Atletismo 2023, em Budapeste.

“Estou muito feliz e confiante de que posso garantir minha vaga para as próximas olimpíadas. Sei que a minha responsabilidade tem aumentado, hoje, com essa convocação ao Mundial de Atletismo me faz acreditar que sou capaz de chegar mais longe”, disse Pedro Nunes.

Com 24 anos de idade, o atleta amazonense tem se destacado na em sua carreira esportiva, mantendo a marca de lançamento superior aos 80 metros. No Troféu Brasil Interclubes Loterias Caixa, disputado em julho, Pedro brilhou ao conquistar a medalha de ouro atingindo 82,77 metros, novo recorde da competição. O anterior era dele mesmo com 81 metros, em 2022.

O atleta também quebrou o recorde brasileiro do lançamento do dardo no GP Loterias Caixa de Atletismo, realizado em maio deste ano, em São Paulo, com 83,89 metros (o anterior era de Júlio César de Miranda, com 83,67 metros, desde 2015). Em busca de uma vaga nas Olimpíadas de Paris 2024, Pedro Nunes está apenas a 1,61 metros de alcançar o tão almejado índice olímpico.

Sobre o Mundial de Atletismo 2023

O Campeonato Mundial de Atletismo realizado a cada dois anos é considerado um dos eventos mais importantes do calendário esportivo que reúne os melhores atletas do cenário internacional, em diferentes modalidades. A edição deste ano será realizada em Budapeste, na Hungria, no período de 19 a 27 de agosto.