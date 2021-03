Em oito dias no Santos, Holan se encanta com promessas Kaiky e Ângelo

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Ariel Holan não brincou quando disse que gostaria de aproximar os jogadores jovens aos mais experientes do Santos. Em dois jogos pelo clube, o argentino utilizou sete jogadores da base como titulares. Destes, dois chamaram a atenção do novo comandante: Kaiky e Ângelo, as mais novas promessas dos Meninos da Vila.

Nascido em 2004, Kaiky, de 17 anos, ocupa a vaga do ex-pilar Lucas Veríssimo, negociado em definitivo com o luso Benfica. Apesar da pouca idade, o zagueiro mostrou características semelhantes ao experiente jogador: técnica, rapidez, segurança e perfil para assumir a braçadeira de capitão no futuro. Ariel o utilizou como uma aposta, que deu certo.

O garoto foi providencial na defesa e agressivo no ataque ao fazer o gol da vitória santista sobre o Deportivo Lara na terça (9), pela segunda fase preliminar da Copa Libertadores. Ele se tornou o segundo jogador mais jovem do time alvinegro a marcar pela competição continental. E, segundo apurou a reportagem, Holan o quer como fixo em seu elenco, pois deve dar sequência ao garoto.

Já Ângelo foi outro que arrancou muitos elogios do argentino. Na mesma partida contra o clube venezuelano, o atacante de 16 anos foi liso. Deu muito trabalho para a defesa, fugiu da marcação e criou diversas oportunidades. Agiu como veterano.

Em oito dias de treino, Holan se convenceu com a dupla, que deve ser mantida no time titular pelo menos até o final da semana. Marinho, recuperado da Covid-19, retornou com problemas físicos em decorrência da doença e não está 100%. Por isso, o atacante deve ser desfalque novamente na partida de sábado (13), contra o Ituano, pela quarta rodada do Paulistão.