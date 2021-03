Doria suspende o Paulistão e outros esportes para conter covid-19 em SP

A FPF reagiu contrária à paralisação. A entidade afirmou ter um protocolo de saúde "rigoroso", citando países onde o lockdown não interrompeu as competições e afirmando que não há "qualquer argumento científico que sustente a tese de que o futebol profissional gere aumento no número de casos".

"Esclareço que, para este final de semana, as partidas programadas estão preservadas, porque acontecem sábado e domingo. A interrupção será feita a partir do dia 15, por 15 dias, até dia 30", disse o governador João Doria (PSDB)..

O governo do estado de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (11) a suspensão completa de atividades esportivas coletivas por 15 dias, a partir da próxima segunda-feira (15), como forma de conter a disseminação do novo coronavírus (covid-19) em meio à alta de casos e de internações.

