Em noite de pênaltis no VAR, Cuiabá bate Juventude pelo Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Cuiabá conquistou sua segunda vitória fora de casa no Brasileirão, após ganhar do Fortaleza na estreia. Pela terceira rodada, a equipe bateu o Juventude por 1 a 0 no Alfredo Jaconi, na noite deste domingo (23).

O jogo teve um pênalti, marcado após consulta ao VAR, para cada lado. Pitta desperdiçou a oportunidade de abrir o placar e acertou o travessão para o Juventude, no início da segunda etapa. Depois, aos 38 minutos, Elton foi mais feliz e deixou o seu gol.

Com o resultado, o time gaúcho fica na zona de rebaixamento, ocupando a 19ª posição, com apenas 1 ponto. Já o Dourado vai para a quarta colocação, com seis pontos.

JUVENTUDE

Cesar, Rodrigo Santos, Forster (Paulo Miranda), Vitor Mendes e William Matheus, Yuri (Jean Irmer), Jadson, Chico Kim (Guilherme Parede) e Oscar Ruiz (Bruninho), Capixaba e Pitta (Ricardo Bueno). T.: Eduardo Baptista.

CUIABÁ

Walter, João Lucas, Allan Empereur, Marllon e Uendel, Marcão, Pepê e Valdivia (Rodriguinho), Felipe Marques (Marquinhos, depois Paulão), Everton (Alesson) e André (Élton). T.: Pintado.

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Gols: Elton, aos 38' do segundo tempo, para o Cuiabá.

Cartões amarelos: Jadson (JUV); Marllon, Elton, João Lucas (CUI)

Cartão vermelho: Vitor Mendes (JUV)