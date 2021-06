Em momento duro no Palmeiras, Abel se apoia em veteranos em fim de contrato

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória do Palmeiras sobre o Juventude na quarta-feira (16), pelo Campeonato Brasileiro, não encerrou, mas ao menos aliviou a passagem mais difícil do técnico Abel Ferreira no comando do time.

Neste momento, um tanto por contingência e muito por escolha, o português decidiu se apoiar num trio de veteranos para serem seus titulares. Por coincidência, os três estão com contratos perto do fim e com negociações paradas. Tratam-se de Jaílson, 39, Felipe Melo, 37, e Willian, 34, que foram titulares contra a equipe gaúcha e seguem como opções de confiança para partida contra o América-MG neste domingo (20), no Allianz Parque.

Ao menos os dois primeiros devem seguir na formação principal. Assim, o Palmeiras, com Wesley de volta após cumprir suspensão, deverá ter a seguinte escalação: Jailson; Marcos Rocha, Kuscevic, Renan e Victor Luis; Felipe Melo, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Rony, Wesley e Deyverson.

Às 11h, pelo Brasileiro, Felipe, que foi improvisado como zagueiro no Sul, após lesão de Luan, deve mais uma vez atuar na posição em que Vanderlei Luxemburgo o vinha aproveitando antes de deixar o clube. Mesmo com o chileno Kuscevic já em condição de jogar.

Jaílson, por sua vez, ganhou a briga com Vinícius Silvestre para ocupar a meta na ausência de Weverton, terceiro reserva do Brasil na Copa América. No clube desde 2014, o goleiro é o único do elenco atual a participar de todas as conquistas do ciclo iniciado em 2015.

Willian, dos três, é quem tem a situação contratual mais perto de um final feliz. Já há alguns meses, tem as bases de seu novo acordo estabelecidas com a diretoria. O anúncio oficial, no entanto, não é divulgado. O jogador chegou ao clube em 2017. E, embora Rony e Luiz Adriano tivessem condições de jogo, Abel preferiu colocar o Bigode em campo em Caxias do Sul.

Jaílson, que completa 40 anos em junho, esteve praticamente fora dos planos no início da temporada. Mas suas boas atuações recentes impressionaram a diretoria, que já contempla a hipótese de estender seu vínculo com o Palmeiras. Mas ele não foi abordado para discutir o assunto.

Quem também não foi procurado por Anderson Barros ou Mauricio Galiotte foi o volante Felipe Melo. Com muitos anos de Europa, o jogador, que é capitão e homem de confiança de Abel Ferreira, tem mercado e recebeu uma proposta para atuar no futebol suíço, pelo Lugano, que rechaçou.

Muito identificado com o clube, onde está desde 2017, o jogador não tem o menor interesse em sair do Palmeiras. Ao menos por enquanto. Até o momento, o jogador não teve contato com os dirigentes para tratar de uma possível renovação.

Com vínculos se encerrando junto com o ano, os atletas já poderão assinar pré-contratos com outras agremiações em 11 dias, sem que isso gere qualquer tipo de retorno financeiro ao Palmeiras.

Segundo pessoas ligadas à diretoria ouvidas pela reportagem, o clube não tem pressa para conversar com Jaílson e Felipe, por acreditar que as tratativas serão fáceis, caso o clube se decida por permanecer com os jogadores.

Já pessoas ligadas a Willian Bigode acreditam que um anúncio positivo possa ser feito nas próximas semanas.

Há duas semanas, porém, a reportagem ouviu de uma pessoa com trânsito nas decisões do futebol alviverde que a tendência era que os três destinos, mais a extensão do vínculo de Rony, só fossem anunciados conjuntamente.

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Horário: 11h (de Brasília) deste domingo (20)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Transmissão: Premiere