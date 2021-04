Em má fase e ameaçado, Santos encara o Bragantino pelo Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ainda sem um técnico novo e sem vencer há quatro partidas, o Santos encara o Red Bull Bragantino neste sábado (1), às 20h, no estádio Nabi Abi Chedid, pressionado a vencer para não ver aumentar o risco de cair ainda na primeira fase do Campeonato Paulista --SporTV e o Premiere transmitem o jogo.

O time alvinegro está na terceira posição do Grupo D, dois pontos atrás do Guarani, o segundo colocado. A três rodadas do fim da primeira fase, o Mirassol lidera a chave, com 17.

Depois do Bragantino, os santistas ainda terão pela frente o clássico com o Palmeiras, na quinta-feira (6), antes de encerrar a fase de grupos diante do São Bento. O time de Sorocaba, na zona de rebaixamento hoje, está apenas três pontos atrás do Santos.

Tudo isso, por enquanto, sem saber quem comandará a equipe na sequência da temporada. A diretoria do clube segue em busca de nomes para substituir o argentino Ariel Holan, que pediu demissão no último dia 26, após passar apenas dois meses no cargo.

Ele se desligou do time da Vila Belmiro pela crise financeira que afeta as condições do clube para buscar reforços e também por ter ficado incomodado com protestos de torcedores em frente a sua residência.

O presidente Andres Rueda tentou impedir o rompimento precoce do vínculo de três anos, após a derrota por 2 a 0 para o Corinthians, na Vila Belmiro, no domingo (25), mas Holan se mostrou irredutível.

No último compromisso, diante do Boca Juniors (ARG), pela Libertadores, o Santos acabou derrotado por 2 a 0 sob o comando do auxiliar Marcelo Fernandes.

Foi a quarta derrota consecutiva do time santista, que não vence um jogo desde o dia 18 de abril, quando superou a Inter de Limeira. Depois disso, foi derrotado por Barcelona (EQU) e Boca, pela Libertadores, e por Novorizontino e Corinthians, pelo Paulista.

Assim como no Estadual, a situação do Santos em seu grupo no torneio continental é complicada. Ainda sem pontuar, está na terceira posição, enquanto argentinos e equatorianos lideram, empatados com seis.

Com risco de ser eliminado precocemente nas duas competições, Fernandes não deve poupar os titulares neste sábado mesmo diante do importante jogo com o The Strongest (BOL), na terça (3), pela Libertadores. Os bolivianos estão na lanterna do grupo porque sofreram um gol a mais do que os santistas (5 contra 4).

RB BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno, Edimar; Ricardo Ryller, Lucas Evangelista, Claudinho; Artur, Ytalo, Helinho. T.: Maurício Barbieri

SANTOS

João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres, Felipe Jonatan; Alison, Vinicius Balieiro, Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Leonardo, Lucas Braga. T.: Marcelo Fernandes

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Horário: 20h deste sábado

Juiz: Douglas Marques das Flores