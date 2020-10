Em luta contra o rebaixamento, Goiás recebe o Bahia nesta sexta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Goiás recebe nesta sexta-feira (16), a partir das 20h, o Bahia, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Último colocado na tabela, o clube goiano tem nove pontos, mas possui dois jogos a menos do que seus principais adversários na luta contra o rebaixamento.

Nesta quinta (15), o Goiás anunciou a contratação, por empréstimo, do volante Ariel Cabral, que pertence ao Cruzeiro.

Cabral, que assinou contrato até o final do Brasileiro, reencontrará no Goiás o técnico Enderson Moreira, com quem trabalhou no Cruzeiro.

O treinador assumiu o time mineiro no início da paralisação do calendário brasileiro e ficou até ser demitido em setembro. No final do mês, ele substituiu Thiago Larghi no comando do Goiás.

Apesar de ser o clube com menos jogos no campeonato, o Goiás tem a defesa mais vazada. A equipe já sofreu 27 gols. Nos 13 jogos disputados até aqui, a equipe conseguiu apenas duas vitórias.

No Bahia, a situação não é tão dramática, mas o time também está na zona de rebaixamento. Com 15 pontos, o tricolor ocupa a 17ª colocação.

GOIÁS

Tadeu; Edílson, David Duarte, Fábio Sanches e Caju; Ratinho, Daniel Bessa e Shaylon; Keko, Rafael Moura e Vinícius. T.: Enderson Moreira

BAHIA

Douglas; Ernando, Lucas, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Elias e Daniel; Clayson, Rossi e Gilberto. T.: Mano Menezes

Estádio: Serrinha, em Goiânia

Horário: 20h

Juiz: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)