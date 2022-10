Em jogo de seis gols, Red Bull Bragantino vence Athletico pelo Brasileirão

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino venceu o Athletico Paranaense pelo placar de 4 a 2 na tarde deste sábado (22), em partida disputada no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), válida pela abertura da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eric Ramires, Werik Popó e Luan Cândido duas vezes marcaram para os donos da casa, enquanto Vitor Bueno e Vitinho assinalaram para os visitantes.

O resultado, por enquanto, não altera a tabela do torneio tendo em vista que as demais equipes ainda jogam ao longo do final de semana e na próxima segunda-feira. O resultado faz o Massa Bruta permanecer momentaneamente na 13ª colocação, com 41 pontos somados. O mesmo acontece com o Furacão, que permanece na 6ª posição, com 51.

Eric Ramires aproveitou um vacilo da defesa do Furacão e marcou logo aos 5'. O placar foi ampliado aos 39, com gol do oportunista Popó. Antes do intervalo, aos 49', Luan Cândido cobrou falta no contrapé de Bento e anotou o terceiro gol da partida. Vitor Bueno marcou para o Furacão aos 18' da segunda etapa com golaço de fora da área e Vitinho, aos 21' também anotou o dele. Aos 45' , Luan Cândido recebeu cruzamento rasteiro e apenas empurrou para o gol.

O Furacão tem pela frente o líder da competição, o Palmeiras, na próxima terça-feira (25), às 21h45, na Arena da Baixada, pelo Brasileirão. No dia seguinte o Massa Bruta encara o Botafogo, fora de casa, às 19h, pelo mesmo campeonato.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 4 x 2 ATHLETICO

Competição: 33ª rodada do Brasileirão

Data e hora: 22/10/2022 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira

Assistentes: Jean Márcio dos Santos e Brígida Cirilo Ferreira

Cartões amarelos: Abner Vinícius, Thiago Heleno, Pedro Henrique (CAP).

Gols: Eric Ramires (BGT), aos 5 minutos do primeiro tempo; Werik Popó (BGT), aos 39 minutos do primeiro tempo; Luan Candido (BGT) aos 49 minutos do primeiro tempo e aos 45 minutos do segundo tempo; Vitor Bueno (CAP), aos 18 minutos do segundo tempo; e Vitinho (CAP), aos 21 minutos do segundo tempo.

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton, Kevin Lomónaco, Natan, Luan Cândido, Aderlan, Raul, Eric Ramires (Gabriel Novaes), Jadsom, Artur (Ramon), Werik Popó (Carlos Eduardo) e Sorriso (Hyoran) (Nathan Camargo). Técnico: Maurício Barbieri.

ATHLETICO-PR

Bento, Thiago Heleno, Pedro Henrique, Abner Vinícius (Rômulo), Khellven, Erick (Hugo Moura), David Terans (Vitor Roque), Alex Santana, Agustín Canobbio (Vitinho), Tomás Cuello (Vitor Bueno) e Pablo. Técnico: Felipão.