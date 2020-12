Em jogo com polêmicas de arbitragem, Cruzeiro vence o América-MG e respira

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Se no Mineirão o Cruzeiro mostra enorme dificuldade e faz campanha ruim, fora de casa a situação é outra. Na noite desta quarta (2), a Raposa venceu o vice-líder América-MG por 2 a 1, na 25ª rodada, e comprovou sua sina Hobbin Hood na Série B do Campeonato Brasileiro, quando arranca pontos "dos ricos e entrega para os pobres".

Os gols da partida foram marcados por Rafael Sóbis e Manoel para o time celeste, com Anderson descontando para o Coelho.

Com a vitória o Cruzeiro sobe uma posição e fica no 15º lugar, com 31 pontos, sete de distância da zona de rebaixamento.

Já o América-MG vê a Chapecoense, mais uma vez, disparar na liderança com 50 pontos, seis a mais do que o Alviverde mineiro, o segundo colocado.

A próxima partida da Raposa é neste sábado, às 21h, contra o Brasil de Pelotas, no Mineirão. O Coelho visita o CSA, às 18h, no estádio Rei Pelé, no mesmo dia.

DESTAQUES: SÓBIS E MANOEL

O atacante voltou a balançar as redes com a camisa do Cruzeiro. Sóbis fez um gol importante que garantiu mais três pontos ao time celeste em um momento crucial, contra um adversário da parte de cima da tabela. Além disso, o jogador lutou, mostrou raça e disposição no setor ofensivo, ajudando também na parte defensiva.

O zagueiro Manoel se mostra peça importante no esquema do técnico Luiz Felipe Scolari. Com papel primordial de defender -e ele tem sido um leão no setor defensivo- o jogador também é boa arma ofensiva do time estrelado. Com o gol marcado hoje, Manoel chegou aos quatro gols na Série B e é um dos artilheiros do Cruzeiro ao lado de Airton.

QUEM FOI MAL: DEWSON FREITAS

O árbitro do jogo, junto de seus assistentes, não marcou pênalti a favor do América-MG quando a bola acertou a mão do volante cruzeirense Adriano, dentro da área, no começo do primeiro tempo, como cobrou a comissão técnica e jogadores americanos.

No lance, Manoel também foi deslocado no ar pelo atacante do Coelho. Aos 13 minutos, assinalou penalidade em lance de disputa normal de bola entre Messias e Willian Pottker.

Essa marcação gerou muita reclamação da comissão técnica e jogadores do América-MG. O técnico Lisca exagerou nos xingamentos e acabou expulso.

E AGORA, FELIPÃO?

Por coincidência, um jogo após o técnico Felipão bradar ao microfone contra a arbitragem e questionar, sem qualquer nexo, a escalação de um árbitro paraense no jogo contra "um time de Sergipe (Confiança)", novamente um profissional do estado do Pará foi o responsável pelo apito em partida do Cruzeiro. Na semana passada apitou Andrey da Silva e Silva, hoje foi Dewson Fernando Freitas.

E a atuação do árbitro, dessa vez, acabou beneficiando o Cruzeiro. No começo da partida os jogadores americanos reclamaram de pênalti após a bola bater no braço do volante cruzeirense Adriano dentro da área, após Manoel ser deslocado pelo atacante Rodolfo. Nesse lance nada foi assinalado, diferentemente do que aconteceu aos 13 minutos, com penalidade marcada de Messias em Willian Pottker, em lance duvidoso.

CRONOLOGIA DO JOGO

Aos 13 minutos, Rafael Sóbis cobrou pênalti e, com batida forte no lado esquerdo do goleiro Matheus Cavichioli, abriu o placar: 0 a 1. Aos 2 minutos do segundo tempo, Machado cobrou escanteio no primeiro poste.

Manoel antecipou no lance e testou para o fundo do gol de Cavichioli: 0 a 2. Aos 15 minutos da etapa final, o zagueiro Anderson Jesus subiu mais do que Adriano e cabeceou para baixo, diminuindo o placar: 1 a 2.

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira (Daniel Borges), Messias, Anderson e João Paulo; Flávio (Marcelo Toscano), Juninho (Felipe Augusto) e Alê; Ademir, Felipe Azevedo (Calyson) e Rodolfo (Léo Passos). Técnico: Lisca

CRUZEIRO

Fábio; Raúl Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Jadsom Silva e Filipe Machado (Jadson); Airton, William Pottker (Arthur Caíke) e Rafael Sóbis (Thiago). Técnico: Felipão

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Assistente: Márcio Gleidson Correa Dias e Helcio Araújo Neves (ambos do PA)

Gols: Rafael Sóbis (13' 1ºT), Manoel (2' 2º T); Anderson (15' 2º T)

Cartão amarelo: Juninho, Rodolfo, Léo Passos (AME); Rafael Sóbis, Matheus Pereira, Airton, Jadsom Silva, Manoel, Fábio (CRU)

Cartão vermelho: Lisca (AME)