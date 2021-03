Em época de dispensas, Vasco visita o Volta Redonda

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em meio a uma onda de dispensas, o Vasco enfrenta o Volta Redonda neste sábado (6), às 21h05, no estádio Raulino de Oliveira, pela segunda rodada do Campeonato Carioca.

O time cruzmaltino busca a recuperação depois de ter perdido na estreia, em São Januário, para a Portuguesa-RJ por 1 a 0. Ao mesmo tempo em que começou o Estadual com o pé esquerdo, o Vasco já deu início à reformulação do elenco tendo como objetivo a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Foi instalada em São Januário uma onda de dispensas, e um dos retratos da reorganizção é o lateral esquerdo Henrique. Revelado pelo Vasco, o jogador é o mais antigo do atual elenco. Ele se apresentará na próxima segunda-feira (8), mas não treinará com o restante do grupo.

A barca do Vasco tem crescido a cada dia. Já deixaram o clube o atacante Ygor Catatau, o zagueiro Marcelo Alves e o volante Léo Gil.

O lateral direito Yago Pikachu, o atacante colombiano Gustavo Torres e o lateral esquerdo Neto Borges também não estão nos planos, e os zagueiros Leandro Castan e Werley não devem permanecer.

O goleiro Fernando Miguel e o meia Carlinhos têm seus casos analisados, assim como jovens com pouco espaço que podem ser emprestados ou utilizados como moedas de troca.

Para encarar o Volta Redonda, que empatou com o Madureira na estreia, o Vasco seguirá usando sua categoria de base, uma das apostas para 2021.

O técnico Diogo Siston deve levar a campo o mesmo time que foi derrotado na estreia. Entre eles, fizeram parte do time principal na temporada 2020 o zagueiro Miranda, os meias Caio Lopes, Juninho e Gabriel Pec e os atacantes Vinícius e Tiago Reis.

VOLTA REDONDA

Andrey; Oliveira, Luan, Gabriel Pereira, Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson, Gabriel Silva; Naninho, João Carlos, Alef Manga. T.: Neto Colucci

VASCO

Lucão; Cayo Tenório, Ulisses, Miranda, MT; Caio Lopes, Juninho, Gabriel Pec, Lucas Santos (Figueiredo), Vinícius; Tiago Reis. T.: Diogo Siston

Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Horário: 21h05 deste sábado

Juiz: Rodrigo Carvalhaes de Miranda