Em duelo da rabeira, Goiás recebe o Coritiba

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Goiás e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 18h, no estádio da Serrinha, em Goiânia. A partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro reúne dois times que estão na zona de rebaixamento.

O Goiás, que perdeu nas duas últimas rodadas, ocupa a lanterna com apenas quatro pontos. Até agora, a equipe esmeraldina só venceu uma vez -contra o arquirrival Atlético-GO- e já trocou de técnico uma vez -Ney Franco foi substituído por Thiago Larghi.

A alteração não rendeu bons resultados ainda. Desde que Larghi assumiu o comando, vieram derrotas para o Corinthians, em casa, e para o Sport, fora. Voltando a atuar em seu estádio, o Goiás tem nova chance de se recuperar e até de sair da zona de descenso nesta rodada.

Do outro lado, o Coritiba ainda não embalou. Depois da estreia do novo treinador -Jorginho-, a equipe paranaense derrotou o Sport e empatou com o Botafogo. Porém, foi derrotado pelo Atlético-MG no domingo passado.

Para essa partida, o Coritiba contará com o retorno do zagueiro Rhodolfo, que está recuperado de lesão. Ele formará dupla com Sabino. No ataque, Neílton permanece fora.

GOIÁS

Tadeu; Pintado, David Duarte, Rafael Vaz, Jefferson; Breno, Sandro, Daniel Bessa, Miguel Figueira; Vinícius, Rafael Moura. T.: Thiago Larghi

CORITIBA

Wilson; Jonathan, Rhodolfo, Sabino, William Matheus; Matheus Sales, Galdezani (Hugo Moura), Matheus Bueno; Giovanni Augusto, Robson, Sassá. T.: Jorginho

Estádio: Serrinha, em Goiânia (GO)

Horário: 18h desta quarta-feira

Juiz: Caio Max Augusto Vieira (RN)