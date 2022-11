Em Doha, torcedores brasileiros levam bandeira de Bolsonaro e xingam Lula

O Brasil enfrenta a Sérvia nesta quinta, às 16h (horário de Brasília, no estádio Lusail, pela primeira rodada do Grupo G.

O movimento durou poucos minutos e não foi acompanhado pela totalidade de brasileiros presentes ao encontro do Movimento Verde e Amarelo, maior torcida organizada da Seleção. Os membros do MVA fazem bonita festa, com samba, pagode e canções de apoio ao Brasil na Copa do Mundo. Milhares de brasileiros compareceram à festa, patrocinada pela Brahma.

DOHA, QATAR (UOL-FOLHAPRESS) - Um grupo de torcedores levou uma bandeira do presidente Jair Bolsonaro ao encontro de torcedores brasileiros em Doha, antes do jogo contra a Sérvia, e puxou coro favorável ao político.

