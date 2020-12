Em dia especial para Messi, Barcelona só empata com o Valencia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O duelo entre Barcelona e Valencia no Camp Nou, em Barcelona, terminou sem vencedor neste sábado (19). O jogo, válido pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol, acabou com o placar marcando 2 a 2.

Com o resultado, o Barcelona chegou a 21 pontos na tabela, permanecendo em quinto. O Valencia, por sua vez, ficou com 15 pontos e caiu para a 12º posição.

Na primeira etapa, o Barça controlava a posse de bola, mas era o Valencia que criava as melhores oportunidades. O time abriu o placar com Diakhaby, que cabeceou com liberdade em cobrança de escanteio batida por Carlos Soler.

Nos acréscimos, Messi cobrou pênalti, mas parou em Doménech. Na sobra, Jordi Alba cruzou para o meio, a bola desviou em Carlos Soler e sobrou para o camisa 10 cabecear para as redes. O gol de número 643 com a camisa do Barcelona teve um sabor especial para o argentino, que igualou a marca de Pelé como o jogador que mais fez gols vestindo a camisa de um único time na carreira.

O Barça ampliou no início do segundo tempo. Griezmann tentou uma tabela com Mingueza pela direita. Após um corte parcial de Diakhaby, Ronald Araújo acertou um lindo voleio e virou o jogo no Camp Nou.

Aos 23, Gayà levou a melhor sobre a marcação dentro da área e cruzou atrás. Maxi Gómez se antecipou a Mingueza e finalizou no canto esquerdo de Ter Stegen, deixando tudo igual.

Na próxima rodada o Barcelona enfrenta o Valladolid em jogo marcado para 22 de dezembro de 2020, às 18h, no José Zorrilla, em Valladolid, enquanto o Valencia encara o Sevilla no Mestalla, em Valencia, na terça (22) às 13h30.