Em desvantagem, Grêmio recebe o CSA e mira remontada na Copa do Brasil

Além da vaga, está em jogo uma premiação de R$ 3,6 milhões. O técnico Mano Menezes terá força máxima à disposição, com dúvida apenas entre Alysson e Amazu no meio-campo. Já o CSA não contará com o meia Brayyan, lesionado, e deve ter Gabriel Vieira como substituto.

Grêmio e CSA se enfrentam nesta terça-feira (20), às 21h30, na Arena do Grêmio, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Após perder o jogo de ida por 3 a 2, o Tricolor precisa vencer por dois ou mais gols para avançar diretamente às oitavas de final. Se vencer por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Empate ou derrota classifica o time alagoano.

