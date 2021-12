Em busca da Libertadores, Fluminense encara o desespero do Bahia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fluminense enfrenta o Bahia neste domingo (5), às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca ainda tenta concretizar sua classificação para a Libertadores e tem pela frente um adversário desesperado na luta contra o rebaixamento.

Com 51 pontos, o Fluminense começou a rodada em sétimo lugar. No entanto, ficar entre os cinco primeiros ainda é uma realidade para o Tricolor. Os seis primeiros colocados do Brasileirão garantem um lugar direto na fase de grupos da Libertadores de 2022.

Mas antes disso, o time dirigido por Marcão ainda precisa assegurar seu lugar no torneio continental, nem que seja nas etapas preliminares. Nesse caso, América-MG, Ceará e Internacional são seus principais concorrentes. Os oito primeiros estarão na Libertadores do próximo ano.

Para encarar o Bahia, o Fluminense segue com problemas na escalação. Os zagueiros David Braz, suspenso, e Nino, contundido, estão fora do confronto, assim como o volante Martinelli. Em compensação, Fred foi apenas advertido pela expulsão diante do Palmeiras e está à disposição para o duelo em Salvador (BA).

Do outro lado, o Bahia está em uma situação complicada. O Tricolor abre a zona de rebaixamento, com 40 pontos, e tem três de desvantagem para o Cuiabá. Ganhar do Fluminense, portanto, é uma obrigação para o time de Guto Ferreira tentar escapar da degola. Para o jogo, ele não poderá contar com os meias Daniel e Lucas Mugni, suspensos.

Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Horário: 16h (de Brasília) deste domingo (5)

Juiz: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

VAR: Igor Júnio Benevenuto de Oliveira (MG)

Transmissão: Globo e Premiere