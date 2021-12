Ceará e América-MG fazem confronto direto por Libertadores

Já o América-MG também sonha com um lugar na Libertadores. E precisa vencer, pois essa briga também envolve Fluminense e Internacional. Par a partida, o técnico Marquinhos Santos contará com o retorno do argentino Zárate, que cumpriu suspensão na vitória sobre a Chapecoense.

O Ceará, portanto, depende de uma vitória para assumir um dos lugares do grupo que vai ao principal torneio continental. O problema para o técnico Tiago Nunes é a ausência do meia-atacante Vina, contundido.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.