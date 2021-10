Em boa fase, Vasco e Náutico duelam para colar no G-4 da Série B

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco enfrenta o Náutico, neste domingo (24), às 16h, no estádio dos Aflitos, em Recife (PE), pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em recuperação, o time carioca joga para se aproximar de vez da zona de acesso à elite do futebol nacional.

Com 12 pontos somados nos últimos 15 disputados, o Vasco ocupa o sexto lugar, com 46 pontos. Com uma vitória na capital pernambucana, o time de Fernando Diniz colaria no grupo dos quatro primeiros colocados.

E para isso, o Vasco conta com a boa fase vivida por Nenê. De sua chegada, foram sete jogos, e o meia já balançou as redes três vezes, além de uma assistência. Em campo, lidera os mais jovens e reflete os pensamentos de Fernando Diniz, com quem já trabalhou anteriormente no Fluminense.

Os números coletivos da equipe também subiram: com ele em campo, o Cruz-Maltino somou 14 dos 21 pontos que disputou na Série B, combinando para 67% de aproveitamento. Se mantiver essa média, o Vasco sobe.

Do outro lado, porém, o Vasco vai pegar um time que está se reencontrando na Série B. O Náutico foi o líder no começo do campeonato, mas caiu de produção e despencou na tabela. Chega ao confronto com o Cruz-Maltino com um sequência de três vitórias. Com 44 pontos, o Náutico também vê nesta partida a possibilidade de encostar no G-4.

Estádio: Aflitos, em Recife (PE)

Horário: 16h (de Brasília) deste domingo (24)

Juiz: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

VAR: Wagner Reway (PB)

Transmissão: Globo e Premiere