Em boa fase, Juventude e Cuiabá fazem duelo de caçulas no sul

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Juventude e Cuiabá se enfrentam neste sábado (11), às 17h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times recém-promovidos vivem um bom momento, ocupando uma posição intermediária na tabela de classificação.

Sem perder há cinco partidas, o Juventude empatou os últimos quatro jogos por 1 a 1 contra adversários complicados. Na rodada passada, segurou o Corinthians na Neo Química Arena. Antes disso, ficou igual contra Fluminense, São Paulo e Fortaleza e derrotou o Bragantino no interior paulista.

Com isso, o Juventude começa a rodada na 13ª colocação, com 23 pontos. Os desfalques do time de Marquinhos Santos são o atacante Capixaba, suspenso, e o meia-atacante Wescley, contundido. O volante Guilherme Castilho, que recebeu dois jogos de suspensão do STJD, poderá atuar por ter conseguido um efeito suspensivo.

Do outro lado, o Cuiabá, que é um estreante na elite, ocupa o 11º lugar, com 24 pontos. O time mato-grossense não perde há três partidas e vem de triunfo sobre o Santos por 2 a 1. Antes disso, havia conseguido resultados importantes, como a vitória sobre o Palmeiras no Allianz Parque e um empate com o Fortaleza no Castelão.

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Horário: 17h (de Brasília) deste sábado (11)

Juiz: Caio Max Augusto Vieira (RN)

VAR: Pathrice Corrêa Maia (RJ)

Transmissão: Premiere