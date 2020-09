Em ascensão, Fluminense e Atlético-GO duelam pela Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após vencerem seus compromissos pelo Nacional no domingo (13), Fluminense e Atlético-GO se enfrentam nesta quarta (16), no Maracanã, às 21h30, em jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil.

Pelo lado do Fluminense, o técnico Odair Hellman tem duas baixas em relação ao time que venceu o Corinthians por 2 a 1, no Brasileiro.

A principal delas é na zaga, que volta sem Digão, lesionado. Para o lugar dele, Odair deve recorrer novamente a Nino. O outro desfalque será o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, vetado por já ter defendido o Botafogo na atual edição do torneio. Egídio deve ser o titular.

No Atlético-GO, que chega embalado por duas vitórias fora de casa no Brasileiro, o técnico Vagner Mancini não poderá contar com Nicolas, suspenso, e o meia Éverton Felipe, que já atuou pelo Cruzeiro nesta Copa do Brasil.

Fluminense e Atlético-GO se enfrentaram há menos de duas semanas pelo Nacional, também no Maracanã, e empataram por 1 a 1. Na Copa do Brasil, as equipes eliminaram Figueirense e São José-RS, respectivamente, na fase anterior.

O jogo de volta acontece no dia 24, as 20h, no estádio Olímpico, em Goiânia.

FLUMINENSE

Muriel; Calegari, Nino, Luccas Claro, Egídio; Hudson, Dodi, Nenê; Michel Araújo, Marcos Paulo e Wellington Silva. T.: Odair Hellmann

ATLÉTICO-GO

Jean; Dudu, João Victor, Eder e Gilvan; Edson, Oliveira, Janderson, Chico, Gustavo Ferrareis; Renato Kayzer. T.: Vagner Mancini

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21h30 desta quarta-feira

Árbitro: Caio Max Vieira (RN)