Benfica de Jorge Jesus é eliminado em fase preliminar da Champions

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Benfica, comandado por Jorge Jesus, foi eliminado nesta terça-feira (15) pelo PAOK, da Grécia, na terceira fase eliminatória da Champions League.

Dessa forma, o clube português não alcança aquele que era o seu primeiro objetivo na temporada: a classificação à fase de grupos do torneio europeu, competição que motivou Jesus a deixar o Flamengo para retornar ao Benfica.

O sonho do treinador era poder ser competitivo no principal torneio de clubes do mundo. Por isso, o Benfica investiu pesado e gastou cerca de 80 milhões de euros (aproximadamente R$ 500 milhões).

Agora, com a queda na Champions, terá de se contentar com a participação na Europa League, torneio no qual foi vice-campeão duas vezes com o Benfica.

Nesta terça, Everton Cebolinha e Pedrinho, ex-atletas de Grêmio e Corinthians, respectivamente, foram titulares na equipe portuguesa, mas não conseguiram evitar a eliminação precoce na Champions, decidida em jogo único.

Os gregos abriram o placar aos 18 minutos do segundo tempo, com gol de Dimitris Giannoulis. O segundo do PAOK veio aos 30, com o sérvio Andrija Zivkovic.

Zivkovic era jogador do Benfica até o último mês de agosto, quando o clube português rescindiu o contrato do meia-atacante. Dias antes do confronto com o PAOK, ele assinou com os gregos, e ajudou a eliminar a ex-equipe.

Rafael Silva ainda marcou para os portugueses nos acréscimos da etapa final, mas o gol foi insuficiente para iniciar uma reação.

A eliminação na fase preliminar da Champions representa um golpe duro para os cofres do Benfica, que não terão acesso à verba destinada aos clubes que garantem um lugar na fase de grupos.

Só pela participação nesse estágio, os portugueses receberiam 15,2 milhões de euros R$ 95 milhões). Cada vitória na fase de grupos rende ao vencedor 2,7 milhões (R$ 16 milhões).