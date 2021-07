Egito será o adversário do Brasil nas quartas de final do futebol masculino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Egito venceu a Austrália por 2 a 0, nesta quarta-feira (28), e conquistou a segunda posição do Grupo C do torneio de futebol masculino das Olimpíadas de Tóquio.

Com a posição, irá enfrentar a seleção brasileira nas quartas de final da competição. O jogo será no próximo sábado (31), às 7h, em Saitama.

Na mesma chave, a Espanha garantiu a primeira posição com o empate com a Argentina em 1 a 1. Os espanhóis enfrentam a Costa do Marfim nas quartas de final.