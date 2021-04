Durant é multado pela NBA em R$ 285 mil após comentários homofóbicos

"Eu ouvi tudo antes de você, b***ta. Chuck não precisa de você como segurança, sua v***a devoradora de p***a pálida e pastosa", prosseguiu ele, que ainda citou que a esposa do ator estaria "louca" pela suposta quantia gasta com advogados.

O esportista, então, utilizou o direct do Instagram para discutir com o artista, criticando também o entrevistador. "Diga ao seu papai Chuck para ser melhor no trabalho e formular melhor suas perguntas. Ele me deu duas opções para aquela pergunta idiota. Sim ou não", iniciou Durant.

A discussão começou quando Rapaport condenou a postura do jogador do Brooklyn Nets em uma entrevista pós-jogo da NBA para Charles Barkley (Chuck), classificando Durant como "sensível".

Após a divulgação das mensagens, o atleta se desculpou. "Acho que as pessoas viram a linguagem que usei. Não é o que eu realmente quero que as pessoas vejam e sintam por mim, mas espero poder seguir em frente e voltar aos trilhos em breve", disse ele.

Nesta semana, o jogador do Brooklyn Nets teve uma série de mensagens divulgadas pelo ator norte-americano Michael Rapaport, que publicou, em sua conta no Twitter, ameaças e textos homofóbicos enviados a ele por Durant.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.