Com reforços promissores da base, Vasco enfrenta o Bangu

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda em processo de reformulação do elenco, com muitas chegadas, saídas e reforços que estão por vir, o técnico Marcelo Cabo 'ganhou' quatro jogadores que não demandaram custos nem longas negociações ao Vasco. Oriundos das divisões de base, Matías Galarza, MT, Laranjeira e Figueiredo têm se mostrado úteis neste início de temporada.

O meia paraguaio Galarza, de 19 anos, é o maior destaque atualmente. Vindo por empréstimo do Olímpia (PAR) para o sub-20, no ano passado, foi efetivado pelo treinador neste Campeonato Carioca e já fez dois gols em cinco jogos, tornando-se titular. Seu contrato vai até janeiro de 2022, e o Vasco tem a opção de compra no valor de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,6 milhões) por 60% de seus direitos econômicos.

O habilidoso meia-atacante MT também iniciou bem a temporada. Polivalente, "quebrou um galho" para Cabo na lateral esquerda antes da chegada de Zeca e também foi utilizado em sua posição de origem. Nos últimos jogos, porém, não atuou por estar com uma lombalgia. Assim como Galarza, chegou inicialmente para o sub-20, só que em 2019. Emprestado pelo Volta Redonda até dezembro de 2021, ele tem uma opção de compra variável e que pode chegar a cerca de R$ 600 mil até o fim do contrato.

Meia-atacante de estilo cadenciado e com um potente chute de fora da área, Laranjeira está no Vasco desde 2008, quando chegou ainda para o futsal. Cria do bairro de Guadalupe (zona norte do Rio de Janeiro), o atleta de 21 anos é outro que tem sido utilizado por Marcelo Cabo com versatilidade, atuando tanto como um articulador como também de falso 9.

Mais recentemente quem tem ganhado espaço é Figueiredo. Aos 19 anos, o atacante oriundo de Niterói (RJ) chegou ao Vasco em 2017, após se destacar pelo Boavista. Com passagens por seleções brasileiras de base, foi muito elogiado por Marcelo Cabo — assim como Laranjeira —, depois do empate em 1 a 1 com o Fluminense, na última terça-feira (30).

Dois dos jogadores deste quarteto seguirão no time do Vasco para enfrentar o Bangu neste sábado (3), às 21h05, no estádio Raulino de Oliviera, em Volta Redonda (RJ), pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Galarza e Laranjeira serão utilizados por Marcelo Cabo, que vai preservar alguns jogadores pensando no duelo contra o Tombense, na próxima quarta-feira (7), pela Copa do Brasil.

O Vasco está atrás da segunda vitória no Estadual para se aproximar da zona de classificação para a semifinal. O time cruzmaltino soma sete pontos e tem quatro de desvantagem para o Madureira, que no momento fecha o G-4. Já o Bangu ocupa a penúltima colocação, com cinco pontos.

VASCO

Lucão; Cayo Tenório, Miranda, Ricardo Graça, Zeca; Bruno Gomes, Andrey, Matías Galarza, Carlinhos; Gabriel Pec, Laranjeira (Tiago Reis). T.: Marcelo Cabo

BANGU

Paulo Henrique; Digão, Gabriel Moreira, Israel, Léo Griggio, Dionatan; Marcelo Mattos, Geancarlo, Geovani; Daniel, Jean Carlos. T.: Marcelo Marelli

Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Horário: 21h05 deste sábado

Juiz: Yuri Elino Ferreira da Cruz