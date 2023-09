Duilio diz que fez mandato impopular e critica opositor no Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, afirmou que fez um mandato impopular e disparou críticas a Augusto Melo, pré-candidato da oposição.

Declarações de opositor: "Sobre as eleições, ontem vimos o senhor Augusto [Melo], candidato a candidato, fazer declarações, atrapalhar o Corinthians. Nem registrar a candidatura ele registrou. Não é novidade, fez isso com Fabio Santos, depreciando patrimônio do próprio clube. A gente só tem a lamentar."

Mandato impopular: "Presidente aqui sou eu até o final do ano. As obrigações são minhas, eu assino, eu resolvo e eu que arco com as consequências. Fiz mandato impopular, fazendo o que o Corinthians precisa, e vou seguir fazendo.

Sem consulta: "Independentemente que um candidato a candidato falar. Mesmo se fosse candidato não o consultaria. Se vencer eleição, faz o que quiser".

O QUE ACONTECEU

Duilio pediu a palavra na apresentação de Mano Menezes. O presidente foi o primeiro a falar e comentou assuntos polêmicos que surgiram nos últimos dias.

Ele rebateu declarações de Augusto Melo. O líder da Frente Ampla de Oposição criticou não ter sido consultado para a definição do novo treinador.

"A menos de dois meses das eleições, qualquer um com mínimo de bom senso entende que a contratação de um treinador, peça fundamental na montagem do planejamento para a próxima temporada, deveria ser delegada ao próximo presidente. Ou, no mínimo, mostrar grandeza para deixar política e vaidade de lado e reunir os candidatos para definir nome de consenso" disse Melo.

O vínculo com Mano Menezes foi assinado até o final de 2025. Duilio tem mandato até o final deste ano e não será candidato.

O QUE MAIS DUILIO DISSE

Pronunciamento: "Queria falar algumas coisas antes da apresentação oficial dele [Mano]. Polêmicas que estão surgindo, não vou fazer uma coletiva porque é apresentação dele".

Declaração antiga: "Sobre a declaração que fiz uma vez, de que Mano não trabalharia comigo aqui. Muitas vezes a gente é surpreendido por notícias não verdadeiras, momentos que a gente passa no clube, que só desmentir, conversar não serve. Pra preservar o ambiente, nem lembro na época, tinha também o Roberto [de Andrade], não esperava que fosse sair. Tive que dar uma declaração muito forte para parar as declarações".

Sem abrir negociação com Tite: "Muitos dando que Tite estava fechado, e a gente avisando que nem abrimos negociação".

Pedido de desculpas: "Me desculpo por ter falado isso, mas a gente na vida aprende, pode mudar ideia, entendo hoje que ele é o melhor pro Corinthians. Agradeço pela 3ª vez que aceita dirigir o Corinthians".

Pessoa certa: "Entendemos que ele é a pessoa certa para esse momento e pensando no futuro do Corinthians. Reformulação ou montagem de elenco. [Reformulação] Vai ficar muito pro próximo presidente, mas não pode deixar só pra janeiro do ano que vem".

Passagens anteriores: "Nas outras duas [vezes] também assumiu em momentos difíceis. Uma na série B e outra um pouco do que é dessa vez, temos eleições no fim do ano. Em 2014 foi assim também, deixou um time montado e no ano seguinte o Corinthians foi campeão brasileiro".

Momento atual: "É um momento difícil, conturbado, com decisões. Temos clássico amanha, semifinal na terça".

Elogios a Luxa: "Fazer um agradecimento ao Vanderlei Luxemburgo e a toda sua comissão. Por todo esse trabalho realizado, por ter aceito imediatamente vir ao Corinthians".

Troca de treinador: "Mudanças são coisas do futebol, identificamos pensando no futuro. Pra mim ele [Luxa] é um dos maiores da historia do futebol brasileiro, tenho muito respeito".